Церемония награждения лучших педагогов прошла в Солнечногорске

Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Солнечногорск

14 октября в Солнечногорске состоялась традиционная окружная родительская ассамблея. В мероприятии приняли участие руководители образовательных учреждений и представители родительской общественности, а также прошла церемония награждения работников сферы образования.

Нагрудного знака «Почетный работник сферы образования Российской Федерации» удостоились четыре руководителя: директор лицея № 1 имени А. Блока Ольга Смирнова, директор Поваровской школы Людмила Федорченко, директор Обуховской школы Наталья Прохорова и директор Тимоновской школы Станислав Курасов.

Директору Андреевской школы Ирине Донской вручили Почетную грамоту Министерства просвещения Российской Федерации. Директор Берсеневской школы-интерната для детей с ОВЗ Алексей Коротков получил Благодарственное письмо главы муниципалитета, а директор школы № 4 Дмитрий Грибков — почетную грамоту Совета депутатов городского округа Солнечногорск.

«Такие встречи позволяют обсудить работу образовательной системы, услышать мнение родителей и определить приоритеты на будущее. Благодарю руководителей образовательных учреждений и педагогов за их труд, ответственное отношение к задачам и вклад в развитие образования в нашем округе», — отметила заместитель главы городского округа Солнечногорск Ирина Тишина.

Завершилась ассамблея подведением итогов минувшего года и обсуждением задач на текущий учебный период.