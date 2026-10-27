Подольский завод выпустил первый парогенератор для исследовательского реактора

Завод «ЗиО-Подольск», входящий в машиностроительный дивизион «Росатома», изготовил и отправил первый из двух парогенераторов для многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах. Оборудование доставили на площадку Научно-исследовательского института атомных реакторов в Димитровграде.

Парогенератор состоит из трех модулей, каждый из которых весит девять тонн и имеет длину более девяти метров. Конструкция разработана с учетом опыта эксплуатации реактора БОР-60, который работает в Научно-исследовательском институте атомных реакторов с 1969 года.

Реактор создается для исследований в области перспективных ядерных технологий, изучения топлива и материалов, а также разработки решений для атомных энергетических установок следующего поколения. Он позволит расширить возможности российских ученых в изучении перспективных технологий ядерного топливного цикла.