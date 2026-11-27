Итоги работы по повышению надежности электроснабжения и развитию электросетевой инфраструктуры подвели на расширенном совещании в администрации округа. На встрече также обсудили планы на будущий год.

Специалисты филиала «Россети Московский регион» — «Южные электрические сети» реконструировали распределительный пункт в деревне Крюково и обновили более пяти километров линий электропередачи. Кроме того, на энергообъектах заменили шесть трансформаторных подстанций и шесть силовых трансформаторов.

Для технологического присоединения более двух тысяч новых потребителей в округе построили 89 трансформаторных подстанций, проложили 49 километров новых и реконструировали 12 километров действующих линий. Параллельно в Чехове продолжается создание кольцевых схем электроснабжения и замена оборудования на более мощное для повышения надежности сети.

Также специалисты осмотрели 1 938 подстанций и 956 километров линий электропередачи, отремонтировали 46 подстанций и более 38 километров сетей, расчистили от древесно-кустарниковой растительности более 150 гектаров просек вдоль трасс ЛЭП. Все котельные округа оснастили приборами круглосуточной фиксации параметров напряжения и датчиками онлайн-мониторинга. Это позволяет в режиме реального времени контролировать качество электроснабжения и оперативно реагировать на возможные сбои.

В следующем году запланировали строительство нового питающего центра, ремонт 56 подстанций и более 92 километров линий. Для быстрого устранения сбоев установят 12 пунктов автоматического секционирования.

Специалисты «Мособлэнерго» в этом году построили и реконструировали более 11 километров линий, заменили семь силовых трансформаторов, установили 99 ячеек распределительного оборудования. Обновление подстанций повысило надежность электроснабжения школы № 3, гимназии № 7, водонасосной станции и других социально значимых объектов. В поселке Любучаны построили новая подстанция увеличенной мощности с резервированием электроснабжения. Также отремонтировали здания нескольких подстанций.