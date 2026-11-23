Безработные жители Московской области смогут получить единовременную выплату 190 632 рубля на открытие собственного дела. Об этом сообщили в Министерстве социального развития Подмосковья.

«Поддержка предпринимательских инициатив жителей Подмосковья — это инвестиция в устойчивость региональной экономики и благополучие семей. В этом году более 200 жителей открыли свое дело при поддержке Кадрового центра региона на общую сумму более 41 миллиона рублей», — рассказал министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Получить выплату могут безработные, состоящие на учете в Кадровом центре Подмосковья и решившие заняться предпринимательством. Средства можно направить на реализацию бизнес-плана, в том числе на покупку оборудования и другие необходимые для начала работы расходы.

В пятерку самых популярных направлений вошли косметология и парикмахерские услуги, пошив одежды, ремонт и отделка помещений, фотография и фотопечать, а также 3D-печать.

«Финансовая поддержка позволяет покрыть часть первоначальных расходов, а наша задача — дать будущему предпринимателю необходимые знания для самостоятельной работы», — отметила заместитель директора Кадрового центра Подмосковья Татьяна Николаева.

Для получения поддержки нужно обратиться в Кадровый центр, зарегистрироваться в качестве безработного, пройти оценку готовности к предпринимательской деятельности и подготовить бизнес-план. Специалисты центра консультируют на каждом этапе и сопровождают оформление документов.