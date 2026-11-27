Сокращение светового дня в преддверии зимы может сопровождаться повышенной утомляемостью, сонливостью и снижением настроения. Поддержать организм в этот период помогут сбалансированное питание и регулярные прогулки, рассказала заведующая центром общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской клинической больницы Ольга Чиркова.

Особое внимание специалист рекомендует уделить продуктам, содержащим аминокислоты, необходимые для синтеза серотонина и дофамина. Эти вещества участвуют в регуляции эмоционального состояния и мотивации. В рацион стоит включить яйца, рыбу, мясо, твердые сыры, орехи, бобовые, бананы, шпинат и горький шоколад.

«А вот ультра-обработанные продукты, фастфуд, избыток жира и сахара, наоборот, нарушают нормальный синтез „гормонов радости“. Сладкое и жирное дают быстрый, но короткий всплеск удовольствия, после которого настроение падает еще ниже», — прокомментировала Ольга Чиркова.

Для поддержания хорошего самочувствия важно соблюдать режим питания, не пропускать завтрак и избегать переедания перед сном. Утренний прием пищи может включать яйца, овсянку или цельнозерновой хлеб с сыром, а обед — мясо или рыбу с овощами и бобовыми.

Врач также рекомендует ежедневно проводить время на свежем воздухе: даже в пасмурную погоду естественное освещение способствует регуляции биологических ритмов.

При ухудшении самочувствия жителям Химок рекомендуют пройти диспансеризацию. Сделать это можно в городских поликлиниках с 8:00 до 20:00, взяв с собой паспорт и СНИЛС.