В музее-заповеднике «Коломенский кремль» работает выставка «Горожанка. При полном параде», посвященная женскому гардеробу XX века. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

Проект подготовили совместно с частными коллекционерами Москвы и Санкт-Петербурга. Экспозиция разделена на две части в разных отделах музея.

В «Краеведческом музее» показывают эволюцию нарядов от начала столетия до строгих форм середины XX века. В «Усадьбе купцов Лажечниковых» представлена мода послевоенного времени — от утонченной элегантности до экспериментальных образов последних десятилетий.

Посетители увидят платья, обувь, бижутерию и аксессуары. Среди экспонатов — летняя шляпка «Зайка» 1930 года, свадебные туфли-лодочки 1950-х, театральный бинокль конца XIX века и «Платье Победы», сшитое вручную за одну ночь после известия об окончании Великой Отечественной войны.

Выставка продлится до 30 января 2027 года.