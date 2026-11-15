Экологические акции прошли в Воскресенске

Возле дворца водного спорта «Дельфин» в Воскресенске состоялись две экологические акции — по сбору пластиковых крышечек и макулатуры. Участниками стали школьники, студенты, воспитанники спортивных секций, представители администрации, сотрудники культурных учреждений, активисты общественных и молодежных организаций.

Екатерина Василевская — постоянный участник экомарафонов. Девушка учится в Москве на переводчика, но специально приехала из Лопатинского микрорайона, чтобы поучаствовать в добром деле.

«Это очень нужно, я бы даже хотела, чтобы почаще устраивали эти сборы, не только в Воскресенске, но и в других микрорайонах», — рассказала Екатерина Василевская. Она также добавила: «И вот пришла с тем, что накопила».

Руководитель «Воскресенского шахматного клуба» Андрей Павлов — участник акции по сбору макулатуры с полувековым опытом. Впервые сдал бумагу на вторсырье еще будучи первоклассником, а сейчас своим примером вдохновляет воспитанников на бережное отношение к природе.

«Мы традиционно участвуем в этой акции, собираем макулатуру в течение года и ждем дни, когда ей можно дать вторую жизнь, сохранить деревья, мы с удовольствием участвуем каждый раз в этих акциях», — сообщил Андрей Павлов.

Своеобразный рекорд по количеству собранных крышечек в этот раз поставила средняя общеобразовательная школа № 3.

«В этот раз действительно мы привезли много крышечек, детям это нравится, они соревнуются классами и приносят, потому что знают, что на благое дело», — сказала советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями МОУ «СОШ № 3» Оксана Лендова.

«Это полезно для экологии, для нашей страны, для мира это очень полезно», — поделился учащийся 9 «Р» класса МОУ «СОШ № 3» Сергей Космос.

На переработку собранные крышечки отправляет региональный оператор по обращению с отходами «ЭкоЛайн-Воскресенск». В прошлый раз удалось собрать порядка 800 кг «Добрых крышечек». Крышечки отправятся на КПО «Восток», а группа «ЭкоЛайн» стала оператором полного цикла: трансформация крышечек происходит быстрее — от переработки в гранулы до создания новых изделий.

«Вырученные средства от крышечек поступят на счет фонда „Волонтеры в помощь детям-сиротам“, и на эти деньги они приобретут оборудование для детей», — сообщила менеджер по коммуникациям регионального оператора «ЭкоЛайн-Воскресенск» Анна Ященко.

Книги, имеющие литературную ценность, получают вторую жизнь и возвращаются к читателям.

«Часто получается так, что приносят книги, которые жалко отдавать на переработку. У нас такое движение, как буккроссинг. Можно приходить и брать книги почитать», — рассказала специалист по работе с молодежью молодежного центра «Олимпиец» Анна Марина.