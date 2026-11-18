Представительница Московской области Александра Фурдик завоевала серебряную медаль на международных соревнованиях по тяжелой атлетике в рамках Открытого кубка Шанхайской организации сотрудничества. Об этом сообщили в пресс-службе министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Фурдик, выступающая за областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР по летним видам спорта в Видном, поднялась на вторую ступень пьедестала почета в первый соревновательный день турнира. В весовой категории до 49 кг она показала результат 73 кг в рывке, 85 кг в толчке и 158 кг в сумме двоеборья.

Золото и бронзу завоевали представительницы Узбекистана и Белоруссии.

Ранее подмосковные дзюдоисты Дарья Захарова и Иван Цветков стали победителями соревнований по дзюдо.

Открытый кубок ШОС объединяет более 2000 спортсменов из стран Шанхайской организации сотрудничества и приглашенные команды. Соревнования проходят с 11 по 23 ноября в Москве и Московской области по 10 видам спорта.