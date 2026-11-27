В детскую школу искусств имени Свиридова в Балашихе закупили 100 концертных костюмов для старшего хора «Рассвет» и новые музыкальные инструменты. Воспитанники впервые выступили в обновках на концерте, посвященном Дню матери.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы городского округа Балашиха Лилия Татевосян, Герой России, руководитель местного отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Иван Клещерев и начальник управления культуры Светлана Шарцева.

Концерт стал знаком благодарности женщинам за их труд, любовь и заботу о близких. В программе прозвучали произведения в исполнении воспитанников школы, которые использовали приобретенные музыкальные инструменты. Обновление материально-технической базы учреждения провели в рамках народной программы партии «Единая Россия».

«К нам обратилось руководство школы вместе с педагогами и родителями с просьбой помочь приобрести музыкальные инструменты и костюмы. Все необходимое было закуплено. Сегодня эмоции ребят были видны на сцене: они по-настоящему рады и воодушевлены тем, что их желания исполняются», — отметил Герой России Иван Клещерев.

Всего для школы приобрели 100 концертных костюмов для старшего хора «Рассвет», рояль, два фортепиано, аккордеоны и баян. Обновление инструментальной базы в 2026 году стало продолжением преобразований, начатых по обращениям педагогов, родителей и руководства учреждения.

«Я работаю в школе уже шесть лет. Недавно для учеников закупили новые баяны марки „Тула“. Еще в советское время этот производитель занимал лидирующие позиции. Инструменты качественные: у них приятный тембр, хороший разлив, надежная механика. Ребята с удовольствием на них играют», — рассказал заведующий отделом народных инструментов Влатко Николовски.

Сегодня в школе обучаются более 800 детей. Ее воспитанники неоднократно становились победителями губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» и обладателями стипендий «Юные дарования Балашихи». За последние пять лет учащиеся завоевали награды более чем в 1000 конкурсах. В 2020 году школа вошла в десятку лучших в стране, став призером общероссийского конкурса «Лучшая детская школа искусств».