Певица Полина Гагарина выделялась среди сверстников в детском музыкальном театре «Домисолька», она не только впитывала знания, но и сама много отдавала окружающим. Об этом в эфире 360.ru рассказали художественные руководители «Домисольки» Иван Жиганов и Ольга Юдахина.

«Полина была очень яркой девочкой. Она сразу себя показала. То есть это человек, который очень много давал. Знаете, бывают дети, которые только берут, а это человек, который давал», — рассказала педагог.

Талант юной артистки заметили и известные авторы: Юрий Энтин и Владимир Шаинский специально для нее написали песню «Сизам». Жиганов также высоко оценил творческие качества Гагариной.