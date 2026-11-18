16 ноября в Верейской библиотеке прошла встреча для читателей в необычном формате. На мероприятии звучали любимые романсы, авторские песни и композиции из репертуара известных исполнителей.

В программе приняли участие постоянные гости библиотечных встреч и молодые музыканты.

Юрий Комаровский исполнил романсы, дополнив выступление историческими рассказами. Братья Иван, Вадим и Михаил Чарковские представили песни своего наставника — поэта и композитора Владимира Кондрашова: «Осень», «Дождь» и «Мама». Сам автор также выступил перед слушателями со своими романсами.

Юлия Жукова объединила в своем выступлении произведения разных стилей: исполнила романс из репертуара Александра Вертинского и песню из репертуара группы «Машина времени».

К выступлениям присоединились и зрители: вместе с почетным гражданином Вереи, постоянной участницей библиотечных встреч Галиной Буровой они спели романс «Осень, прозрачное утро…».

Завершился вечер песней Юрия Комаровского «Сосны Верейские». Эта композиция о родном крае уже стала традиционным финалом музыкальных встреч в библиотеке.