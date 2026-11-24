Травматологи Дубненской больницы восстановили полностью разрушенный голеностопный сустав мужчины, получившего тяжелую травму при падении с высоты. Чтобы вернуть ноге подвижность, хирургам потребовалось шесть часов, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Обследование выявило у пациента многооскольчатый внутрисуставной перелом большеберцовой кости со значительным смещением фрагментов. Из-за сильного отека и угрозы некроза тканей немедленно провести операцию было невозможно. В течение недели мужчину готовили к вмешательству с помощью скелетного вытяжения.

«Мы проводили операцию в два этапа. Сначала, миллиметр за миллиметром, выделяли из тканей осколки, на которых сохранился суставной хрящ. Это одно из главных условий, ведь именно они отвечают за движение в суставе. Некоторые фрагменты лежали в опасной близости от сосудов и нервов, и было критически важно не повредить структуры. Спустя три часа наконец появилась анатомия голеностопа. На втором этапе начали работу по фиксации, и это тоже было крайне тяжело. Мы использовали весь арсенал — от массивных пластин до микропластин и спиц», — рассказал врач-травматолог Дубненской больницы Максим Калинкин.

Специалисты несколько раз разбирали и собирали конструкцию, добиваясь идеального состояния конструкции.

На восьмые сутки после операции мужчина самостоятельно покинул стационар. Медикам удалось сохранить объем движений в суставе, полностью восстановить кровообращение и чувствительность стопы. Сейчас пациент находится под амбулаторным наблюдением, впереди — курс реабилитации.