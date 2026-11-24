С начала 2026 года специалисты мобильного комплекса Научно-исследовательского клинического института детства обследовали более 7,7 тысячи юных жителей Подмосковья. Выездной формат работы позволяет получать консультации узкопрофильных врачей в том числе детям из отдаленных населенных пунктов, сообщили в Министерстве здравоохранения региона.

В выездных приемах участвуют кардиологи, неврологи, эндокринологи, аллергологи, гастроэнтерологи и другие специалисты.

«Состав бригады формируется в зависимости от потребностей населенного пункта. Во время выездов врачи института осматривают и консультируют детей с тяжелыми патологиями, а при необходимости направляют их на более углубленную диагностику в НИКИ детства. С начала года состоялся 141 выезд, осмотрены более 7,7 тысячи детей, 289 из них направлены на госпитализацию», — сказала директор НИКИ детства Нисо Одинаева.

Передвижной комплекс располагает собственной диагностической лабораторией и оборудованием для ультразвуковых исследований, включая эхокардиографию.

Попасть на прием к специалистам института можно по направлению лечащего врача. Списки пациентов формируют заранее в местных медицинских учреждениях.