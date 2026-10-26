Виноградник площадью до 50 гектаров заложат в Можайске

В Можайске развивается проект «Можайская лоза», в рамках которого планируют создать виноградник площадью до 30–50 гектаров. Министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин посетил будущие посадки и принял участие в высадке лозы.

Для первого этапа подготовили участок площадью около трех гектаров. На него доставили три тысячи двухлетних саженцев из Дагестана: две тысячи кустов столовых сортов «Августин» и «Премьера» и тысячу саженцев технического сорта «Первенец Магарача». Также закупили 500 саженцев вишни, груши и фундука. Весной следующего года здесь планируют заложить еще три гектара виноградника.

Инициатива предусматривает возможность выращивания овощей открытого грунта, развития аквакультуры и сельского туризма. В дальнейшем на территории хотят обустроить торговую площадку для продажи саженцев и пространство для дегустации местной продукции.

Еще одно направление проекта — создание предприятия по переработке сырья. Его разрабатывают совместно с партнерами из Ирана. Предполагается перерабатывать как продукцию, поступающую из этой страны, так и культуры, которые планируют выращивать на землях ООО «Горетово». Среди них — жожоба, голубика и грибы.

По словам Виталия Мосина, развитие таких инициатив позволит изучать возможности выращивания новых для региона культур, внедрять современные технологии и создавать дополнительные условия для развития сельских территорий.

Сейчас в Подмосковье работают три лицензированные винодельни: ООО «Шульгино» в Волоколамске, КФХ «Эльпа» в Краснознаменске и «Нордвайн» в Раменском округе. Они используют виноград из южных регионов России, а также выращенный в Подмосковье. Кроме того, в регионе насчитывается более 100 виноградарей-любителей.