Урок по пожарной безопасности провели для школьников в Воскресенске

В школе «Горизонт» городского округа Воскресенск прошел познавательный урок по пожарной безопасности для учащихся 6 класса. Занятие провели инспекторы отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

Школьникам рассказали об основных правилах поведения при пожаре. Специалисты подробно разобрали устройство и назначение огнетушителей, показали, где находится пломба, как правильно выдернуть чеку и куда направлять раструб.

В рамках занятия ребятам показали тематический фильм. Он наглядно продемонстрировал, как быстро распространяются пламя и дым и как правильно эвакуироваться из задымленного помещения. После просмотра ученики активно задавали вопросы о работе пожарных.

Профилактические занятия в Воскресенске проходят регулярно. Специалисты посещают школы, детские сады и другие учреждения, чтобы формировать у жителей округа устойчивые навыки безопасного поведения и снижать риски возникновения пожаров.