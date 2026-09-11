Подмосковный врач Гасанова: онемение рук и ног – опасный знак при головной боли

Головная боль остается одной из самых распространенных причин записи на прием к неврологу. О современных подходах к диагностике и лечению этого состояния рассказала заведующая неврологическим отделением обособленного структурного подразделения № 1 Подольской областной клинической больницы Заира Гасанова.

Специалисты разделяют все случаи на две категории: первичные боли (мигрень, кластерные или боли напряжения) и вторичные, которые служат симптомом иного заболевания.

«Не всегда головная боль требует срочных мер, но вот „сигналы опасности“, при которых нужно как можно скорее обратиться за помощью: если боль возникла внезапно и очень интенсивно; если появились другие тревожные симптомы: лихорадка, напряжение мышц шеи, нарушения зрения, речи, слабость или онемение в конечностях; если боль нарастает и не снимается привычными обезболивающими; если она возникла после травмы головы или впервые появилась в возрасте старше 50 лет», — рассказала Заира Гасанова.

Для поиска причины врач может назначить дополнительные обследования. Стратегию лечения подбирают индивидуально: от снятия острого приступа до профилактики. Она включает коррекцию образа жизни — нормализацию сна, питания и введение дозированных физических нагрузок.

Пациентам с диагностированной мигренью в Подольской больнице доступна бесплатная ботулинотерапия по полису ОМС. Большинство людей чувствуют облегчение уже после первого сеанса.

Эффект окончательно закрепляется через несколько недель и сохраняется от трех месяцев до полугода. Назначение процедуры делает лечащий врач после осмотра и получения результатов анализов. Записаться на терапию можно по будням с 9:30 до 11:00 у Натальи Черных по телефону 8(496)754-55-81.