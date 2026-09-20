Экс-футболист Кудинов оценил ход выборов в Подмосковье

Бывший футболист, а ныне депутат городского округа Люберцы Дмитрий Кудинов посетил Центр общественного наблюдения и рассказал о своих впечатлениях от хода голосования в Подмосковье. Об этом сообщил пресс центр области по выборам.

Кудинов отметил активность избирателей и заявил, что выборы проходят спокойно. По его словам, жители связывают свой выбор с будущим детей, развитием экономики и безопасностью страны.

«Люди говорят, что, выбирая депутатов, они выбирают наше с вами будущее и будущее наших детей», — сказал депутат.

Двадцатого сентября проходит третий и заключительный день голосования. В федеральном бюллетене на выборах в Госдуму представлены 10 партий. В 39 субъектах проходят выборы законодательных собраний, в административных центрах 10 регионов — муниципальные выборы. В Подмосковье также выбирают депутатов Мособлдумы.

Призер Олимпийских игр по плаванию, неоднократный чемпион и рекордсмен мира Антон Чупков стал гостем Центра общественного наблюдения в Одинцове.