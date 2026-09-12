Общегородское родительское собрание провели в Люберцах

В Люберцах 10 сентября прошло общегородское родительское собрание с участием уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой. Встреча состоялась в Инженерно-технологическом лицее.

На собрании обсудили безопасность детства. «Нам очень важно поговорить с родителями в начале учебного года о том, как надо беречь наших детей, что может вызвать какие-то опасения или риски. Я надеюсь, что люди, которые сегодня посетили это собрание, выйдут немножко с другим ощущением от жизни, подумают о своих детях, может быть, немного по-другому и будут обращать внимание больше на все возможные риски, которые окружают современных детей», — отметила Ксения Мишонова.

Она озвучила статистику: за первые пять месяцев текущего года в Люберцах зафиксировано 9 случаев травматизма и 5 смертельных случаев с участием несовершеннолетних. Трагедии произошли из-за падения детей из окон, отравления газом и зацепинга.

«Мы всегда говорим о том, что наших детей поджидают разные ситуации — в том числе небезопасные — буквально на каждом шагу», — резюмировала заместитель главы Люберец Виктория Бунтина.

Уполномоченный по правам ребенка напомнила родителям о правилах безопасности: от поведения на дороге и дома до цифровой гигиены и проблем подросткового возраста.