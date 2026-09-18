Всероссийский конкурс профмастерства среди энергетиков прошел в Коломне

На протяжении недели за звание лучших боролись профессионалы своего дела — специалисты блока реализации услуг компании «Россети». Площадкой всероссийского конкурса впервые стала Московская область. В конькобежный центр «Коломна» приехали 22 команды дочерних компаний и филиалов магистральных электрических сетей со всей страны: от Дальнего Востока до Калининграда. Всего было более 60 участников. Для каждого из них эта встреча — возможность показать эффективность своей работы, поделиться опытом и перенять лайфхаки коллег.

«У нас страна очень большая, очень много различных практик, ноу-хау, которые коллеги применяют в своей работе. И по телефону передать эти практики, к сожалению, невозможно. Такие встречи, когда люди могут посмотреть, как работают другие, пообщаться между собой, позволяют уже осознанно, в дальнейшем, вернувшись на свое рабочее место, применять то, что тебе запало в душу на практике, и повышать качество своего труда, качество жизни для всех наших потребителей», — отметил заместитель генерального директора ПАО «Россети Московский регион» Дмитрий Михеев.