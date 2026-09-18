Всероссийский конкурс профмастерства среди энергетиков прошел в Коломне
В Коломне завершились всероссийские соревнования профессионального мастерства работников блока реализации услуг ПАО «Россети». В таком масштабном формате конкурс проходит уже пятый год подряд.
На протяжении недели за звание лучших боролись профессионалы своего дела — специалисты блока реализации услуг компании «Россети». Площадкой всероссийского конкурса впервые стала Московская область. В конькобежный центр «Коломна» приехали 22 команды дочерних компаний и филиалов магистральных электрических сетей со всей страны: от Дальнего Востока до Калининграда. Всего было более 60 участников. Для каждого из них эта встреча — возможность показать эффективность своей работы, поделиться опытом и перенять лайфхаки коллег.
«У нас страна очень большая, очень много различных практик, ноу-хау, которые коллеги применяют в своей работе. И по телефону передать эти практики, к сожалению, невозможно. Такие встречи, когда люди могут посмотреть, как работают другие, пообщаться между собой, позволяют уже осознанно, в дальнейшем, вернувшись на свое рабочее место, применять то, что тебе запало в душу на практике, и повышать качество своего труда, качество жизни для всех наших потребителей», — отметил заместитель генерального директора ПАО «Россети Московский регион» Дмитрий Михеев.
Участники конкурса преодолели пять этапов, которые включали теорию и практику. Сначала энергетики прошли виртуальные испытания с использованием специального программного комплекса, где пригодились теоретические знания и аналитические способности. Но самыми сложными и интересными стали задания на реальных объектах, где нужно было выявить недочеты или нарушения и устранить их, продемонстрировав снижение потерь электроэнергии на участках до нормативного уровня. Организаторы впервые в этом году включили в программу монтаж приборов учета на высоте в реальных условиях с наладкой сбора данных. Площадки для испытаний были подобраны так, чтобы все участники оказались в равных условиях. Результат этих этапов впечатлил даже судей.
Абсолютным победителем всероссийского конкурса профмастерства стала команда «Россети Юг». Среди призеров — специалисты новосибирской компании «Электромагистраль» и магистральных электрических сетей Северо-Запада, также вошли в тройку лидеров представители «Россети Центр и Приволжье» и «Россети Урал». Участники оценили — это была продуктивная неделя, полная сложных задач, интересных решений, обмена опытом и дружеского общения.