Выставку игрушек открыли в музее в Наро-Фоминске

Экспозиция под названием «Игра — не пустая забава» начала работу в Наро-Фоминском историко-краеведческом музее 22 сентября. На выставке представлены игрушки, сделанные в Советском Союзе.

В советские времена к игрушкам относились, как к серьезному учебному пособию. Лучшие игры и головоломки признавали полноценным воспитательным материалом — они учили детей думать, чувствовать, общаться и даже любить свою страну.

Среди экспонатов выставки — игрушки из частных коллекций и фондов историко-краеведческого музея — от традиционных народных (глиняные свистульки, деревянные лошадки, тряпичные куклы) до индустриальных изделий XX века. Посетители увидят, как менялись материалы, технологии и педагогические подходы к созданию игрушек, а также познакомятся с документами и фотографиями, отражающими историю игры и детства.

Выставка будет открыта до 4 октября.