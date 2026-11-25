Жителям Подмосковья напомнили о правилах безопасности при запуске пиротехники в новогодние праздники. Об этом сообщил начальник территориального управления № 5 ГКУ МО «Мособлпожспас» Владимир Пискун.

Особую опасность, по его словам, представляет запуск пиротехники вблизи жилых домов, автомобилей и деревьев. В зимний период дополнительными факторами риска становятся порывистый ветер, плохая видимость и скользкая поверхность, из-за которой человек может потерять равновесие.

«Приобретать пиротехнику необходимо только в специализированных магазинах. Перед покупкой следует проверить целостность упаковки, срок годности, наличие инструкции на русском языке и данных о производителе», — отметил Пискун.

Запускать фейерверки разрешено только на открытых участках, вдали от зданий, деревьев, линий электропередачи и автомобилей. Категорически запрещается запускать пиротехнику с балконов, лоджий и крыш, направлять ее на людей, животных, транспорт и здания, использовать в состоянии алкогольного опьянения и передавать детям.

Если изделие не сработало, не следует подходить к нему сразу и пытаться повторно поджечь фитиль. Хранить пиротехнику нужно в сухом месте, вдали от отопительных приборов и открытого огня. В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить по номеру 112.