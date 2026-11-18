Представительница Московской области Сабина Омарова завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Балтийского моря на призы губернатора Санкт-Петербурга». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Омарова выступает за областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №3 в Химках. В весовой категории до 73 кг она встретилась в финале с соперницей из Рязанской области и поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Бронзовые награды взяли представительницы Москвы и Алтайского края.

Соревнования прошли с 13 по 15 ноября в Санкт-Петербурге. Кубок Балтийского моря традиционно считается одним из крупнейших всероссийских турниров по тхэквондо: в 2026 году он состоялся в 28-й раз и собрал порядка 2000 спортсменов из более чем 35 регионов России — от Калининграда до Камчатки. На турнире разыграли более 150 комплектов наград в возрастных категориях от 12 лет и старше.

Спортивная программа фестиваля включала всероссийские турниры по спаррингу и тхэквондо (ВТФ) — пхумсэ. Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».