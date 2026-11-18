Спортсменка из Химок взяла золото на Кубке Балтийского моря по тхэквондо
Представительница Московской области Сабина Омарова завоевала золотую медаль на всероссийских соревнованиях по тхэквондо «Кубок Балтийского моря на призы губернатора Санкт-Петербурга». Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.
Омарова выступает за областной Центр олимпийских видов спорта, УОР №3 в Химках. В весовой категории до 73 кг она встретилась в финале с соперницей из Рязанской области и поднялась на высшую ступень пьедестала почета. Бронзовые награды взяли представительницы Москвы и Алтайского края.
Соревнования прошли с 13 по 15 ноября в Санкт-Петербурге. Кубок Балтийского моря традиционно считается одним из крупнейших всероссийских турниров по тхэквондо: в 2026 году он состоялся в 28-й раз и собрал порядка 2000 спортсменов из более чем 35 регионов России — от Калининграда до Камчатки. На турнире разыграли более 150 комплектов наград в возрастных категориях от 12 лет и старше.
Спортивная программа фестиваля включала всероссийские турниры по спаррингу и тхэквондо (ВТФ) — пхумсэ. Соревнования прошли в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».