Андрей Воробьев: число спортобъектов выросло в Подмосковье на 29% с 2021 года
В Московской области почти 4,9 миллиона человек регулярно занимаются физкультурой и спортом, а количество спортивных сооружений в регионе продолжает расти. О развитии массового спорта и создании условий для тренировок рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев по итогам заседания Совета при президенте России.
Одним из приоритетных направлений остается вовлечение детей и молодежи в спортивную жизнь. В этом сезоне региональная Школьная лига объединила около 100 тысяч участников.
Кроме того, в Подмосковье проходят турниры с участием известных спортсменов, среди которых Александр Овечкин, Игорь Акинфеев, Сергей Карякин и Яна Егорян. Продолжается и проект «Выходи во двор», позволяющий жителям сыграть вместе с профессиональными спортсменами.
С 2021 года число спортивных сооружений в Московской области увеличилось на 29% и приблизилось к 15,5 тысячи. Более 500 школьных стадионов доступны жителям после уроков. Еще на 334 объектах действует программа «Добрый час», предусматривающая бесплатные занятия для льготных категорий граждан, включая детей из многодетных и малообеспеченных семей.
Для удобства посетителей 270 физкультурно-оздоровительных комплексов оборудовали камерами с искусственным интеллектом, которые помогают учитывать посещаемость.
Через портал «Спорт Подмосковья» можно записаться в секцию, найти тренера, узнать расписание соревнований и подобрать маршрут для бега или велопрогулки. В 2026 году на платформе появились разделы «Адаптивный спорт» и «Инструкторы».
Отдельное направление работы связано с поддержкой ветеранов специальной военной операции.
Вместе с Ассоциацией ветеранов СВО и фондом «Защитники Отечества» помогаем ребятам возвращаться к активной жизни через спорт, находить возможности для тренировок и восстановления.
Андрей Воробьев
губернатор Подмосковья
Губернатор подчеркнул, что развитие спортивной инфраструктуры продолжится во всех округах Подмосковья. Основная задача — сделать занятия физкультурой доступными для жителей разных возрастов рядом с домом.