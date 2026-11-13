В Московской области почти 4,9 миллиона человек регулярно занимаются физкультурой и спортом, а количество спортивных сооружений в регионе продолжает расти. О развитии массового спорта и создании условий для тренировок рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев по итогам заседания Совета при президенте России.

Одним из приоритетных направлений остается вовлечение детей и молодежи в спортивную жизнь. В этом сезоне региональная Школьная лига объединила около 100 тысяч участников.

Кроме того, в Подмосковье проходят турниры с участием известных спортсменов, среди которых Александр Овечкин, Игорь Акинфеев, Сергей Карякин и Яна Егорян. Продолжается и проект «Выходи во двор», позволяющий жителям сыграть вместе с профессиональными спортсменами.

С 2021 года число спортивных сооружений в Московской области увеличилось на 29% и приблизилось к 15,5 тысячи. Более 500 школьных стадионов доступны жителям после уроков. Еще на 334 объектах действует программа «Добрый час», предусматривающая бесплатные занятия для льготных категорий граждан, включая детей из многодетных и малообеспеченных семей.

Для удобства посетителей 270 физкультурно-оздоровительных комплексов оборудовали камерами с искусственным интеллектом, которые помогают учитывать посещаемость.

Через портал «Спорт Подмосковья» можно записаться в секцию, найти тренера, узнать расписание соревнований и подобрать маршрут для бега или велопрогулки. В 2026 году на платформе появились разделы «Адаптивный спорт» и «Инструкторы».

Отдельное направление работы связано с поддержкой ветеранов специальной военной операции.