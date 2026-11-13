Минтранс Подмосковья сообщил о 7-балльных пробках вечером 13 ноября
Вечером в пятницу, 13 ноября, загруженность дорог Московской области составила 7 баллов. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.
Основные затруднения движения наблюдаются на Каширском, Дмитровском, Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе.
В выходные ожидается сильный дождь. В ведомстве призвали жителей быть осторожными из-за возможного снижения видимости, не отвлекаться на телефон, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.
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