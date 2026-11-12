Входную группу ДК «Луговая» обновили в Лобне

пресс-служба администрации г. о. Лобня

Фото: пресс-служба администрации г. о. Лобня

Учреждение культуры открыли после проведения работ. 11 ноября глава округа Анна Кротова вместе с коллегами перерезала символическую красную ленточку и подписала паспорт объекта.

Воспитанники дома культуры встретили гостей танцевальными номерами в форме строителей.

В ходе работ специалисты облицевали фасад здания керамогранитной плиткой и установили декоративные металлические элементы. Полностью провели замену остекления, а для маломобильных посетителей оборудовали пандус и поручни.

Площадь перед учреждением также обновили: теперь вместо плитки на ней ровный асфальт.

Анна Кротова отметила, что без качественной стройки не было бы комфортного дома для культуры, здесь все связано напрямую.

Ранее рабочие провели масштабный ремонт здания: заменили напольное покрытие, обновили настенные поверхности, модернизировали конструкцию сцены, установили комфортабельные кресла. Концертный зал получил новое оснащение, которое позволяет проводить мероприятия любого формата.