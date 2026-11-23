В Наро-Фоминске более 100 жителей готовятся к переезду из аварийных домов в современные квартиры. При подборе нового жилья будут учитывать потребности семей и расположение школ, детских садов и спортивных объектов, сообщили в Министерстве жилищной политики Московской области.

Переселенцам предложат несколько вариантов квартир в пределах городского округа, чтобы они могли сохранить привычный образ жизни и не менять образовательные учреждения.

«По расселению аварийного фонда мы нашим жителям будем предоставлять несколько площадок непосредственно, где они захотят жить, в зависимости от состава семьи и от потребностей членов семьи», — отметила заместитель генерального директора компании-застройщика Надежда Луценко.

Новые жилые дома возводят в районах с развитой социальной инфраструктурой. По словам представителя застройщика, из разных частей центра Наро-Фоминска до основных городских объектов можно добраться примерно за 15 минут.

«Это позволяет жителям, где бы они не приобрели жилье, в течение пятнадцати минут спокойно передвигаться по всему центру города и пользоваться всей городской инфраструктурой. Это огромный плюс, что не надо менять уклад жизни, не надо рушить социальные связи и прежде всего, не надо разъезжаться семьям далеко», — отметила Надежда Луценко.

В рамках программы 2026 года определили более 32 домов, расселение которых запланировано на 2027 год. Новое жилье будут вводить поэтапно. Одновременно предусмотрено благоустройство территорий: создание детских и спортивных площадок, велодорожек и зон отдыха.