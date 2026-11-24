Около 300 спортсменов из 12 регионов России приехали в Подольск для участия в чемпионате и первенстве по кобудо. За награды всероссийских соревнований боролись как начинающие участники в возрасте от шести лет, так и опытные мастера японского боевого искусства, рассказали в сюжете 360.ru.

Одним из победителей стал 27-летний подольчанин Никита Стародубцев, обладатель черного пояса. При собственном весе 76 килограммов спортсмен сумел одолеть соперников весом 106 и более 90 килограммов.

«Это путь, который проходишь от белого до черного, получаешь дан и в целом дальше развиваешься в духовном плане и в плане физической подготовки. Начинал с каратэ, с классического, потом бокс. И вот пришел в кобудо», — рассказал Никита Стародубцев.

Среди юных участников турнира — 11-летние Илья Власов и Игорь Пчелинцев из Саратова. Оба занимаются боевым искусством с четырех лет и уже получили желто-зеленые пояса.

Подольск принимает чемпионат и первенство по кобудо уже в 29-й раз. Для спортсменов турнир стал одним из этапов подготовки к международным соревнованиям, запланированным на 2027 год.