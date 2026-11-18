Врачи Сергиево-Посадской больницы провели экстренную операцию мужчине с крупным тромбом, который почти полностью перекрыл левую сонную артерию. Пациент обратился за помощью после появления слабости в руке и ноге. О случае рассказали в региональном Минздраве.

Обследование выявило тромб длиной четыре сантиметра. Его образование было связано с атеросклерозом и повреждением атеросклеротической бляшки.

Обычный метод удаления тромба через прокол в этом случае представлял серьезную опасность: из-за рыхлой структуры сгусток мог распасться, а его частицы — попасть в сосуды головного мозга.

Хирурги решили удалить пораженный участок артерии вместе с тромбом и заменить его синтетическим протезом. На время операции кровоснабжение мозга поддерживали с помощью временного шунта, который направлял кровь в обход пережатого участка сосуда. Сразу после вмешательства слабость в конечностях прошла. Через 10 дней стационарного лечения мужчину выписали на реабилитацию.

Медики напоминают: внезапная слабость в руке или ноге, перекос лица, нарушения речи и сильная головная боль могут указывать на инсульт. При появлении таких симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь.