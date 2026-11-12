Жители Подмосковья сдали на переработку более 10 тонн электроотходов на экоакции

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

В октябре жители Подмосковья сдали более 10 тонн старой электроники и других отходов в рамках экологической акции «Осенний ЭлектроСбор 2026». Инициатива объединила участников из Москвы, Подмосковья и десятков других регионов России.

К сбору присоединились 122 пункта приема, которые организовали волонтеры. Они работали не только в столичном регионе, но и в Краснодаре, Воронеже, Самаре и других городах — от Санкт-Петербурга до Новосибирска.

Общий объем собранного вторсырья в Москве и области составил 10,8 тысячи килограммов. На переработку отправили старую бытовую технику, батарейки, провода и аккумуляторы.

Отдельное внимание организаторы уделили повторному использованию техники. Около 750 килограммов электроприборов отсортировали на складах: устройства, нуждавшиеся в ремонте, направили на восстановление, а исправные нашли новых владельцев.

Организаторы поблагодарили волонтеров, координаторов, учреждения и экологические сообщества, которые помогли провести акцию.

Следующий сбор команда «Приемочной № 1» планирует организовать весной 2027 года. Жители разных городов смогут присоединиться к инициативе и самостоятельно открыть пункты приема.

Ранее министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Игорь Даниленко отмечал, что интерес жителей региона к экологическим инициативам растет. Среди приоритетных задач остается просвещение в сфере экологии как детей, так и взрослых.