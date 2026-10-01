Подмосковный врач Ермолаева: диеты и тренировки могут навредить пожилым людям

Заведующая реабилитационным отделением Мытищинской больницы, невролог и реабилитолог Евгения Ермолаева рассказала, почему пожилым людям важно учитывать возрастные особенности организма при занятиях спортом и изменении рациона. По ее словам, чрезмерные физические нагрузки, строгие диеты и игнорирование тревожных симптомов могут привести к проблемам со здоровьем.

Врач отметил, что универсального показателя физической активности для всех людей нет. Ежедневные 10 тысяч шагов могут оказаться чрезмерной нагрузкой для человека с заболеваниями коленных или тазобедренных суставов. Поэтому при ходьбе специалист рекомендует ориентироваться не на количество пройденных километров, а на собственное самочувствие и отсутствие боли.

Отдельно Евгения Ермолаева обратила внимание на жесткие диеты.

«Резкий переход на строгую диету — огромный стресс. Веганская диета без контроля специалиста может привести к дефициту витамина B12, критичного для нервной системы и профилактики деменции. Сыроедение способно вызвать обострение хронических гастритов из-за грубой клетчатки. А модное интервальное голодание у людей старше 65 лет часто провоцирует гипогликемию, головокружения и даже потерю сознания», — сказала она.

Не рекомендуется без подготовки переходить и к экстремальным видам спорта или тренировкам с большими весами. Снижение мышечной массы и остеопороз повышают риск травм, поэтому предпочтение стоит отдавать умеренным силовым упражнениям с собственным весом или легкими гантелями, плаванию и лечебной физкультуре.

Евгения Ермолаева призвала пожилых людей не пытаться самостоятельно переносить боль. Перед началом тренировок она рекомендует проконсультироваться с врачом лечебной физкультуры, а вопросы изменения питания обсудить с терапевтом.