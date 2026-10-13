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    Авторские экскурсии о Блоке начали проводить в подмосковной усадьбе Шахматово

    Фото: Фото: Медиасток.рф

    В усадьбе Шахматово музея-заповедника Д. И. Менделеева и А. А. Блока в городском округе Солнечногорск по будням проводят авторские экскурсии. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Программы открывают страницы личной жизни и творческого пути поэта Александра Блока. Экскурсия Натальи Коваленко «Бал бумажных дам» знакомит с женщинами, которые повлияли на его творчество: прототипами литературных образов, адресатами стихов и героинями личных драм, среди которых Любовь Менделеева, Наталья Волохова, Любовь Дельмас и другие современницы поэта.

    На экскурсии Анны Анкудиновой «Знакомьтесь: Сашура» рассказывают о дворянском детстве и юности Блока, воспитании и обучении дворянских детей, играх аристократической молодежи, а также о роли кормилиц, нянь и гувернеров.

    Экскурсия Ирины Ляхович «И веял ландшафт строкой Блока» посвящена связи природы и творчества поэта: участники прогуливаются по территории музея-заповедника, узнают исторические факты и вспоминают стихи. Программа Валерия Чехомова «Русь моя, жизнь моя» предлагает рассмотреть поэзию Блока через его стихотворения о России.

    Начало экскурсий в 12:00 и 14:00. Возрастное ограничение — 0+. Расписание и билеты размещены на сайте музея.

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