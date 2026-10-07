Фехтовальщицы из Люберец стали призерами всероссийского турнира
Всероссийские и межрегиональные соревнования по фехтованию на рапирах «Донская осень» проходили с 1 по 4 октября в Ростове-на-Дону. Люберцы представили 11 воспитанников Комплексной спортивной школы олимпийского резерва.
Турнир объединил порядка 300 спортсменов из 13 регионов России. Директор Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Андрей Исаев отметил, что спортсменки показали отличные результаты.
«Поздравляю девушек с прекрасным выступлением! Это достойный результат упорных тренировок, мастерства и настоящего спортивного характера», — подчеркнул он.
Золото в личном зачете досталось Василисе Шумилиной. В командных соревнованиях всероссийского турнира среди девушек 13–15 лет серебряные медали завоевали Василиса Шумилина, Софья Хахулина, Ева Ваганова и София Сероглазова.
Подготовили спортсменок тренеры Илья Бурнацев и Виталий Бурнацев.