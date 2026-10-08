Ремонт детского сада № 5 в Купавне завершат в октябре

В микрорайоне Купавна в Балашихе завершается обновление детского сада № 5. Учреждение планируют открыть после ремонта в октябре, сообщили в РИАМО.

В здании площадью более 1,2 тысячи квадратных метров уже заменили кровлю и водостоки, установили стеклопакеты, новые перегородки и подготовили полы.

Завершили фасадные и отделочные работы, сейчас подрядчик занимается благоустройством территории и расстановкой мебели. В саду также появится собственный пищеблок полного цикла.

Ремонт проводят с 2025 года по областной программе капитального обновления социальной инфраструктуры. После открытия сад сможет принять более 135 детей в семи группах, педагогический штат уже сформирован.

В 2026 году в Подмосковье капитально ремонтируют около 50 детских садов. На программу предусмотрено 12,6 миллиарда рублей, работы проходят в рамках нацпроекта «Семья».