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    Ремонт детского сада № 5 в Купавне завершат в октябре

    Фото: Ольга Гостюхина

    В микрорайоне Купавна в Балашихе завершается обновление детского сада № 5. Учреждение планируют открыть после ремонта в октябре, сообщили в РИАМО.

    В здании площадью более 1,2 тысячи квадратных метров уже заменили кровлю и водостоки, установили стеклопакеты, новые перегородки и подготовили полы.

    Завершили фасадные и отделочные работы, сейчас подрядчик занимается благоустройством территории и расстановкой мебели. В саду также появится собственный пищеблок полного цикла.

    Ремонт проводят с 2025 года по областной программе капитального обновления социальной инфраструктуры. После открытия сад сможет принять более 135 детей в семи группах, педагогический штат уже сформирован.

    В 2026 году в Подмосковье капитально ремонтируют около 50 детских садов. На программу предусмотрено 12,6 миллиарда рублей, работы проходят в рамках нацпроекта «Семья».

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