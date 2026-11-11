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    Штаб Комитета семей воинов Отечества открыли в Мытищах

    Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

    Встречу провели в Едином центре поддержки участников специальной военной операции и их семей. Участие в мероприятии приняли глава городского округа Юлия Купецкая и руководитель регионального отделения Комитета семей воинов Отечества Московской области» Марина Мигунова.

    Главная задача комитета — объединить усилия для всесторонней поддержки защитников и их близких. Сотрудники организации будут помогать семьям в решении бытовых и юридических вопросов, координировать волонтерскую деятельность, а также содействовать проведению психологических и социальных мероприятий.

    Мытищинские организации уже не первый год оказывают помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Эту работу ведут Ассоциация ветеранов СВО, государственный фонд «Защитники Отечества» и волонтерские объединения. Особое внимание уделяется сохранению памяти о погибших героях. В прошлом году учредили медаль «Опора. Надежда. Вера» для жен и матерей погибших военнослужащих, а на территории храма Рождества Христова открыли памятник.

    Новый штаб позволит объединить усилия действующих организаций и расширить возможности помощи семьям военнослужащих. Курировать его работу будет супруга участника СВО Татьяна Инчина.

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