Жителям столичного региона рассказали, когда снег ляжет по-настоящему

Метеоролог Позднякова: снег в Москве и Подмосковье ляжет только к концу ноября

Формирование постоянного снежного покрова в Московском регионе происходит обычно в конце ноября — начале декабря. Об этом 360.ru рассказала главный специалист информационного портала «Метеоновости», метеоролог Татьяна Позднякова.

Она отметила, что устойчивый снежный покров образуется в эти сроки при любых ситуациях.

«Думаю, что так он и будет устанавливаться, потому что все-таки у нас зимы становятся с каждым разом все теплее и теплее», — предположила Позднякова.

О том, какой будет погода в Москве и Подмосковье на ближайших выходных, 7 и 8 ноября, и почему выпавший снег можно с уверенностью считать ложной тревогой, читайте в нашей статье.