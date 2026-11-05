Насосное оборудование заменят на ЦТП в Химках

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

Работы по замене насосного оборудования позволят стабилизировать отопление более чем в 30 многоквартирных домах в Старых Химках, где ранее наблюдались хронические сложности с подачей тепла. По прямому поручению главы городского округа Инны Федотовой ТСК «Мосэнерго» приступили к замене.

В ходе работ специалисты выполнят и необходимые настройки оборудования: это обеспечит нормативное давление в системе и улучшит циркуляцию теплоносителя. Аналогичные работы проведут представители управляющих компаний. В совокупности это позволит скорректировать параметры работы теплосети и повысить стабильность подачи отопления в квартиры жителей.

Ремонтные мероприятия охватят дома на улицах Союзной 1, 3, 5, 5/2, 5/3, Энгельса 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14а, 16, 20, 24, 25, 26, Первомайской 14, 16, Пролетарской 12/15, 15/18, Маяковского 2, 4, 8/12, 16/10, 20, 24, 26, 28, 30, Ленинградской 18 и Розы Люксембург 11/13.

На период ремонтных мероприятий параметры подачи центрального отопления будут временно снижены. Завершить работы планируется до 20:00.

Профильные службы продолжат контролировать ситуацию, оценивать эффективность проведенных мероприятий и при необходимости принимать дополнительные меры для обеспечения стабильного теплоснабжения.