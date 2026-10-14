Встреча администрации с работниками почты прошла в Подольске

Капремонт домов, работа управляющих компаний, вывоз мусора и благоустройство — актуальные вопросы для формата выездных администраций. В этот раз их задали работники одного из самых крупных сортировочных центров страны — «Почты России», расположенной в микрорайоне Львовский.

Порядок модернизации контейнерных площадок прокомментировал первый заместитель главы округа Владимир Кравцов. «Есть утвержденный стандарт Московской области, которому должны соответствовать все контейнерные площадки в плане на пять-семь лет», — пояснил он. Также отдельное внимание уделили капремонту многоквартирных домов.

Каждое обращение сотрудники администрации взяли в работу. Сроки находятся на контроле профильных ведомств. Формат выездной администрации на предприятиях еще раз доказал: прямой диалог помогает быстрее находить ответы и делать город комфортнее.