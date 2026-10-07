Укушенного гадюкой мужчину спасли в больнице в Сергиевом Посаде

В Сергиево-Посадскую больницу в тяжелом состоянии после укуса гадюки поступил мужчина.Как рассказали в медицинском учреждении, после прогулки в лесу у пациента развился сильный отек ноги, лихорадка и многократная потеря сознания по пути в стационар.

Мужчину немедленно госпитализировали в отделение реанимации и интенсивной терапии.

«Пострадавшему был назначен комплекс мероприятий: антибиотикотерапия, антигистаминная, инфузионная, противоядная и десенсибилизирующая терапия. Также мы провели телемедицинскую консультацию с центром токсикологии Пушкинской больницы и согласовали назначенное лечение и введение сыворотки против яда гадюки. Дополнительно наложили гипс на укушенную ногу, чтобы обеспечить полную неподвижность и замедлить распространение яда», — рассказал врач анестезиолог-реаниматолог отделения реанимации и интенсивной терапии №1 Сергиево-Посадской больницы Михаил Голованов.

Благодаря своевременным действиям медиков уже на следующий день отек полностью спал, а болевой синдром удалось купировать. Спустя неделю лечения пациента выписали под амбулаторное наблюдение.

Специалисты предупреждают, что гадюки сохраняют активность до конца октября и начала ноября, особенно в периоды осеннего потепления. При укусе змеи необходимо максимально быстро обеспечить пострадавшему полную неподвижность конечности и срочно доставить его в больницу.