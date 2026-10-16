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    Рейды по неправильной парковке автомобилей пройдут в Одинцове

    Фото: Пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

    В Звенигороде Одинцовского округа проводят рейды по выявлению автомобилей, припаркованных в зоне действия знака «Остановка запрещена». Нарушителям грозит штраф в размере 2250 рублей.

    Контроль за соблюдением правил парковки осуществляют сотрудники регионального административно-транспортного контроля Московской области. Если водитель оставил автомобиль под знаком 3.27 «Остановка запрещена», в отношении него возбуждают административное дело. При оплате штрафа в течение 30 дней действует скидка 25 процентов. В этом случае сумма составит 1687 рублей 50 копеек.

    Однако денежным взысканием дело может не ограничиться. Если рядом с запрещающим знаком установлена табличка «Работает эвакуатор», автомобиль в отсутствие владельца могут задержать и переместить на специализированную стоянку.

    При этом водителю придется дополнительно оплатить эвакуацию и хранение машины. Стоимость рассчитывается по тарифам, действующим в Московской области. Узнать, куда увезли автомобиль, можно по единому номеру экстренных служб 112.

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