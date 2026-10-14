В Подмосковье подали 34 тысячи заявлений на выплату многодетным

С начала года в Московской области подали около 34 тысяч заявлений на ежегодную выплату многодетным семьям через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

Выплату в размере 7 тысяч рублей могут получить многодетные семьи, где есть школьники, обучающиеся в государственных образовательных организациях Московской области, а доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума в регионе.

Заявление может подать один из родителей или законных представителей детей. Если в семье несколько школьников до 18 лет, следует оформить отдельное заявление на каждого ребенка. Для этого нужно авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. ИИ проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы.

Многодетным семьям, которые уже получают услугу, подавать отдельное заявление не нужно — выплаты продолжат перечислять автоматически. Подать заявление необходимо только в случаях, когда семья недавно переехала в Московскую область или ребенок перешел в школу в другом населенном пункте региона.

https://uslugi.mosreg.ru/services/22735