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    В Подмосковье подали 34 тысячи заявлений на выплату многодетным

    Фото: медиасток.рф

    С начала года в Московской области подали около 34 тысяч заявлений на ежегодную выплату многодетным семьям через региональный портал госуслуг. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Выплату в размере 7 тысяч рублей могут получить многодетные семьи, где есть школьники, обучающиеся в государственных образовательных организациях Московской области, а доход на каждого члена семьи не превышает прожиточного минимума в регионе.

    Заявление может подать один из родителей или законных представителей детей. Если в семье несколько школьников до 18 лет, следует оформить отдельное заявление на каждого ребенка. Для этого нужно авторизоваться на регпортале с помощью ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

    В услугу внедрен сервис распознавания документов на основе искусственного интеллекта. ИИ проверяет прикрепленные к электронному заявлению документы и находит неверные файлы.

    Многодетным семьям, которые уже получают услугу, подавать отдельное заявление не нужно — выплаты продолжат перечислять автоматически. Подать заявление необходимо только в случаях, когда семья недавно переехала в Московскую область или ребенок перешел в школу в другом населенном пункте региона.

    https://uslugi.mosreg.ru/services/22735

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