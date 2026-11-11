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    Серпуховский музей подготовил программу к выставке «Боги и люди»

    Фото: Серпуховский историко-художественный музей

    Серпуховский историко-художественный музей подготовил параллельную программу в рамках выставки «Боги и люди. От мифа к истории», открытой в галерее «Каретный сарай» в сентябре. Об этом сообщило Министерство культуры и туризма Московской области.

    Лекция «Исторический костюм на Императорской сцене» пройдет 14 ноября в 14:00. Ведущий методист научно-просветительского отдела музея, искусствовед Юлия Шустова расскажет о Большом, Мариинском и Александринском театрах, а завершит встречу «Маскарад» Всеволода Мейерхольда и Александра Головина — последняя постановка императорской эпохи на Александринской сцене. Посетители смогут проследить путь исторического костюма от музейного предмета до эскиза и узнать, как цвет декораций, ткань, свет и хореография влияют на сценический образ.

    В этот же день в 12:00 пройдет экскурсия от куратора выставки. Заведующий редакционно-издательским отделом, искусствовед Мария Трошина расскажет о ключевых экспонатах и ответит на вопросы зрителей.

    В 15:00 21 ноября состоится встреча «Икона Страшного суда», которую подготовил старший научный сотрудник Иван Волков. Посетители узнают об особенностях сюжета иконы и о том, какой смысл заключен в этих изображениях.

    Для детей по выставке проходит интерактивная экскурсия «Картинная история» — 14, 18, 21 и 28 ноября, а также 5 и 12 декабря в 13:00. Начало всех экскурсионных сеансов и лекций указано на сайте музея, там же доступны билеты.

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