Подольский врач Марянина: магнитные бури могут вызвать обострение заболеваний

С ночи на 7 ноября Земля окажется под воздействием потока быстрого солнечного ветра. По прогнозам ученых, это может спровоцировать магнитные бури, которые продлятся не менее пяти суток. Полностью геомагнитная обстановка должна нормализоваться к 13–14 ноября. В этот период особенно внимательно к своему самочувствию следует относиться людям с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы.

В группе риска находятся пациенты с гипертонией, ишемической болезнью сердца и вегетососудистой дистонией. Более чувствительными к изменениям геомагнитной обстановки также могут быть пожилые люди.

Заведующая отделением медицинской профилактики поликлиники № 1 Подольской областной клинической больницы, терапевт Юлия Марянина рекомендует на время возможных магнитных бурь сократить употребление кофе, отказаться от алкоголя и избегать чрезмерных физических нагрузок. По возможности стоит отказаться от поездок за рулем и выбирать наземный общественный транспорт.

Врач также упомянула водные процедуры и успокоительные средства для людей с повышенной тревожностью. При этом принимать аспирин или любые другие препараты без медицинских показаний и консультации специалиста не следует.

Для своевременного выявления заболеваний жителям рекомендуют проходить диспансеризацию. Первый этап обследования доступен бесплатно во всех поликлиниках Подольской областной клинической больницы, кроме учреждения на Бородинской улице, 22. Людям от 18 до 39 лет медосмотр необходимо проходить раз в три года, а после 40 лет — ежегодно.