Депутат Мособлдумы Елена Серова передала иконы для часовни в зоне СВО

Депутат Мособлдумы Елена Серова помогла организовать передачу церковной утвари и икон для часовни, которую российские военнослужащие построили своими силами в зоне специальной военной операции. С просьбой о помощи к депутату обратился один из бойцов во время встречи в Сергиевом Посаде.

К решению вопроса подключился директор Художественно-производственного предприятия «Софрино» Русской православной церкви Владимир Левин, который активно оказывает гуманитарную поддержку военнослужащим.

«Совместно с нашим уважаемым воином, его супругой, а также женой одного без вести пропавшего бойца побывали на предприятии, где посетили местную часовню, приложились к святыням, затем посетили музей», — рассказала Серова.

В торжественной обстановке для фронтового храма передали подсвечники, светильники, лампадное масло, складной аналой и четыре тысячи свечей. Также бойцам вручили Святое Евангелие. Елена Серова дополнительно передала иконы для иконостаса, в том числе образ Александра Невского — в честь этого святого построена часовня.