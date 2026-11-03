Депутат Госдумы провел прием жителей в Солнечногорске

2 ноября депутат Государственной думы Денис Кравченко встретился с жителями Солнечногорска на личном приеме в местном отделении партии «Единая Россия». Основными темами обращений стали транспортное сообщение и благоустройство территорий.

С просьбой улучшить автобусное сообщение с СНТ «Талаево» выступила пенсионерка, бывший учитель биологии и экологии Любовь Ковалева. По ее словам, маршрут № 22 «Солнечногорск — Хметьево» предусматривает лишь четыре заезда в садовое товарищество за день, причем между ними проходят значительные промежутки времени. Из-за неудобного расписания местные жители, среди которых немало пожилых людей и граждан с нарушениями опорно-двигательного аппарата, вынуждены добираться через деревню Рекино-Кресты. Оттуда им приходится преодолевать пешком более полутора километров. Заявительница предложила предусмотреть дополнительный утренний автобус с мая по сентябрь.

Для рассмотрения этой инициативы планируется направить запрос в компанию «Мострансавто». Денис Кравченко также сообщил о готовности при необходимости вынести этот вопрос на уровень правительства Московской области.

Еще одно обращение поступило от граждан, проживающих рядом с Пятницким шоссе. Они рассказали, что вдоль дороги не оборудованы пешеходные дорожки, поэтому перемещение между поселками связано с опасностью. Отсутствие удобных проходов также затрудняет возможность добраться до магазинов пешком.

«Как и обещал в предвыборный период, ни одно обращение не останется без ответа. Каждое требует отдельной проработки, в том числе решения вопросов финансирования. Будем последовательно добиваться результата по каждой проблеме», — прокомментировал Денис Кравченко.

Все озвученные на встрече вопросы депутат взял на контроль. В течение месяца заявителям намерены сообщить о результатах рассмотрения их просьб. Если потребуется, будут предприняты дальнейшие действия для решения вопросов.