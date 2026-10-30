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    В «Ступино Квадрат» открыли лабораторию для работы с III-IV группами патогенности

    Фото: Фото: «Мустанг Технологии Кормления»

    Микробиологическая лаборатория компании «Мустанг Технологии Кормления» получила лицензию на работу с микроорганизмами III–IV групп патогенности. Об этом сообщила пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

    Лаборатория расположена на территории особой экономической зоны «Ступино Квадрат». Перед получением лицензии она прошла санитарно-эпидемиологическую экспертизу: специалисты проверили состояние помещений, зонирование, оборудование, системы вентиляции и обеззараживания, а также соблюдение требований биологической безопасности.

    Лицензия позволяет проводить диагностические исследования микроорганизмов III–IV групп патогенности, а также материалов, зараженных или подозрительных на заражение ими, и санитарно-показательных микроорганизмов.

    По данным министерства, это даст компании возможность расширить микробиологический контроль сырья и готовой продукции и повысить точность оценки рисков при производстве кормов для животных.

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