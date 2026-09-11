Более 10 участков дорог отремонтировали в Воскресенске

В городском округе Воскресенск продолжаются работы по ремонту и содержанию дорожной сети. На этой неделе специалисты обновили покрытие, устранили выбоины и провели отсыпку дорог в нескольких населенных пунктах.

На текущей неделе специалисты провели отсыпку дорог в деревнях Губино и Маришкино, микрорайоне Фетровая Фабрика города Воскресенска и поселке имени Цюрупы. Также продолжается устройство дороги в деревне Максимовка.

Асфальтобетонное покрытие уложили в микрорайоне Новлянский и селе Усадище. Ямочный ремонт выполнили в микрорайонах Москворецкий и центральной части города Воскресенска, поселке Хорлово и селе Барановское.

В ходе работ специалисты устранили выбоины и дефекты дорожного покрытия, которые создавали неудобства для пешеходов и автомобилистов.

Все мероприятия выполняются по графику. Сотрудники МБУ «Благоустройство и озеленение» также занимаются уборкой территорий, покосом травы, обслуживанием детских площадок и остановок общественного транспорта, а также обновлением дорожной разметки.