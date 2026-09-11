Лицей № 23 в Подольске возглавил рейтинг лучших школ Подмосковья

На форуме педагогов Подмосковья лицей № 23 Подольска был признан лучшим. За этим званием стоит не удача, а ежедневный труд 47 учителей.

В этом году из 68 выпускников лицея 31 стал медалистом. Из них 12 стобалльников, один — по истории, три — по физике и восемь — по математике.

Еще одна гордость лицея — олимпиадное движение. В этом году больше 170 школьников получили призовые места на региональном и заключительном этапах. Большую роль в этих победах сыграл труд наставников.

В лицее № 23 учителя не просто ведут уроки — они преданы своему делу и искренне верят в каждого ребенка. Их профессионализм делает систему образования Подольска одной из сильнейших в регионе. А округ создает необходимые условия, чтобы ни один талант не остался незамеченным. Строятся новые современные школы, запускаются образовательные проекты, например «Киберуроки», проводятся премии и конкурсы.