Концерт и мастер-классы ко Дню города прошли в поселке Лунево в Химках

В поселке Лунево на стадионе прошла праздничная программа в честь Дня города Химки. Для жителей организовали концерт, мастер-классы, спортивные состязания и патриотический флешмоб.

Гостей поздравил лидер Движения общественной поддержки Илья Матвейчук. Сценическую программу открыли концертом «Город вдохновения» творческие коллективы Дома культуры «Лунево». Параллельно работали площадки для всех возрастов: анимационная программа «Город улыбок» и мастер-класс «Веселый жирафик». Пока одни соревновались в перетягивании каната, другие мастерили поделки.

На арт-площадке «Город ярких красок» каждый мог проявить себя, рисуя прямо на асфальте. Рядом развернулась книжная выставка «Территория чтения» с возможностью обменяться книгами.

«День города в Лунево прошел тепло и по-семейному. Жители пришли целыми семьями, участвовали в мастер-классах, играх, творческих площадках. Такие праздники объединяют людей и делают наш город ближе друг к другу», — подчеркнул Илья Матвейчук.

Особое место в программе занял патриотический флешмоб «Флаг добра». Дети и взрослые оставляли на белых, синих и красных флажках свои послания и рисунки бойцам СВО, составляя из них триколор.

«В Лунево получился искренний и душевный праздник. Было много творчества, улыбок, детского смеха. Особенно приятно, что каждый нашел для себя занятие — и дети, и взрослые. Именно так и должно быть в День города», — отметила лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная.

Праздник в Лунево стал частью масштабного празднования Дня города, которое проходит под девизом «Химки — город единства». Тематические площадки открыли во всех микрорайонах округа.