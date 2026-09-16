Юный хоккеист из Чехова получил необычную экипировку

Два года потребовалось вратарю юношеской команды «Витязь» Никите Артемьеву, чтобы вместе с отцом преобразить свой шлем. Теперь экипировка хоккеиста никого не может оставить равнодушным.

«Когда мы приезжаем в другие города, ребята видят это все и сразу узнают, откуда мы», — рассказала мать хоккеиста Ксения Артемьева.

По задумке, шлем отражает историю города, большой вклад в его развитие писателя и врача Антона Чехова и зарождение известного хоккейного клуба «Витязь».

Никита впервые взял клюшку и вышел на лед в пятилетнем возрасте. Теперь с понедельника по пятницу у него тренировки, летом — сборы. Свою жизнь парень в дальнейшем хочет связать с этим видом спорта. Немалую роль в этом сыграл его старший брат Денис. Можно сказать, в Ледовом дворце формируется династия хоккеистов.

В хоккей Денис Артемьев пришел в таком же юном возрасте. Теперь на лед он выходит в качестве тренера вратарей. Поблажек брату не дает — все занимаются в равных условиях.