«Россети Московский регион» заменят 90 выключателей в западном Подмосковье

Энергетики заменят 23 выключателя напряжением 35 кВ и 67 выключателей напряжением 6 и 10 кВ. Работы уже идут на питающем центре Рузского муниципального округа, где заменили три из шести выключателей 35 кВ.

До конца текущего года аналогичные мероприятия выполнят в Одинцовском, Истре, Волоколамском и других округах западного Подмосковья.

Вакуумные выключатели не используют трансформаторное масло, поэтому эффективны как дугогасящая среда, рассчитаны на срок службы порядка 30 лет, пожаробезопасны и экологичны. По данным компании, новое оборудование соответствует техническим требованиям к подстанциям нового поколения и повышает качество электроснабжения и эксплуатационную надежность.

«Энергетика должна быть не только надежной, но и безопасной — для людей, для инфраструктуры, для окружающей среды. Отказ от масляных выключателей в пользу вакуумных — это именно тот случай, когда техническая модернизация напрямую снижает риски. Вакуумные устройства не используют трансформаторное масло, а значит, исключают риск возгорания и разлива масла на подстанциях, расположенных в непосредственной близости от населенных пунктов. Для западного Подмосковья, где плотность застройки и рекреационных зон высока, это особенно значимо. Мы видим в этой программе не просто замену оборудования, а смену приоритетов: экологичность и пожарная безопасность становятся нормой, а не дополнительным требованием», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.